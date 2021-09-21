بايدن يدعو إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ 

ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن الوفود المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. وقال إن الوضع في مرحلة "خطيرة بالنسبة للإنسانية".
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وفي أول خطاب له أمام الجمعية العامة، اعتبر بايدن أن العالم "يقترب سريعا من نقطة اللاعودة" بالنسبة للأحداث المناخية المتطرفة التي تتسبب في خسارة الأرواح وتكبد خسائر بمليارات الدولارات، مشيرا إلى أنه يتعين على كل دولة "تقديم أقصى طموحاتها الممكنة" في مؤتمر المناخ العالمي المقبل في غلاسكو، بإسكتلندا، والذي يعتزم بايدن حضوره.
وذكر بايدن أنه يعمل مع الكونغرس الأمريكي على استثمارات بشأن المناخ، ويشجع قادة آخرين على العمل مع حكوماتهم أيضا، موضحا أن ذلك سيساعد على خلق وظائف برواتب جيدة لمواطنيهم.
وأكد أن الولايات المتحدة تتطلع للمضي قدما بعد أن أغلقت مؤخرا صفحة 20 عاما من الحرب في أفغانستان.
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