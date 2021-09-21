سعر ايفون 11 برو Max الـ256 الذهبي.. عروض iPhone 11 pro ماكس بالسعودية

ايفون 11 برو max من أكثر الهواتف التي حققت نجاحًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية ولذلك لأنه هو و ايفون 11 برو iPhone 11 pro أول إصدارات آبل التي جاءت بشكل الكاميرا الثلاثية الخلفية الجذاب والجديد كليًا والذي استمر حتى في هاتف آبل الجديد ايفون 13 برو ماكس iPhone 13 pro max وكذلك آيفون 13 برو، وتمتلك هواتف آبل شعبية كبيرة في السعودية ولذلك لقوتها الكبيرة في تقديم اداء خرافي وخاصة في مجال التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو، ونشرنا فيما سبق مقالة بعنوان سعر آيفون 13 الوردي الـ128 الجديد في المملكة العربية السعودية.

4198 ريال سعودي لدى اكسترا، وهو متوفر بالألوان الفضي والأخضر.

5919 ريال سعودي لدى x-سايب، وهو لدى المتجر باللون الأخضر فقط حاليا.

سعر ايفون 11 برو Max 256

وفي الوقت نفسه لا يتوفر المنتج حاليًا لدى مكتبة جرير.

2740 ريال سعودي لدى اكسترا، ولا يتوفر المنتج على مكتبة جرير.

وفي الوقت نفسه يقدم موقع اكسترا بهذا السعر الـ2740 ريال خصم خرافي بقيمة 49% على الهاتف.

يأتي الهاتف القوي بمقاس شاشة هو 6.5 إنش.

وفي الوقت نفسه يمتلك الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12+12+12 ميجا بكسل.

يحتوي الهاتف على معرف الوجه في النوتش الأمامي للشاشة بجوار الكاميرا الأمامية.

تأتي الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف بدقة 12 ميجا بكسل أيضا.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع فقط ويأتي بنظام تشغيل ios 13.

حجم شريحة الاتصال هو النانو الذي يعد أصغر حجم للشرائح.

وفي الوقت نفسه يدعم الهاتف الشحن السريع للبطارية.

تبلغ سعة بطارية الهاتف 3687 مللي أمبير، وهي بطارية قوية يمكنك الاعتماد عليها ليوم كامل.

وزن الهاتف هو 226 جرام، وهو يعد هاتف ثقيل إلى حد ما لكن شاشته الكبيرة تعوض هذا الأمر.

يمكن للهاتف مقاوم للماء حتى عمق 6 متر ولكن لمدة 30 دقيقة فقط، وهناك ملحوظة هامة:

ضمان الهاتف لن يُصلح الأعطال الناتجة عن ابقاء الايفون 11 برو ماكس في الماء لمدة طويلة.

وفي الوقت نفسه تحتوي شاشة الهاتف على طبقة حماية قوية لتمنعها من التعرض للكسر حال حدوث سقوط للهاتف أو ما شابه.

يوجد إمكانية تقسيط لدى مكتبة جرير لمدة تصل حتى 36 شهرًا لآن الهاتف ليس متوفرًا لديهم الآن.

وفي الوقت نفسه هناك إمكانية التقسيط لدى موقع اكسترا واكس سايت ويمكن التقسيط عبر الاتصال بالبنك بعد شراء الهاتف وطلب تقسيط المعاملة.

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