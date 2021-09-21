دوت الخليج :– أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور البلاغ رقم (45) لسنـة 2021 والمتضمن تعديل برنامج استدامة الأساسي بحيث يخصص للعامل (100%) من أجره المعتمد يتحمل البرنامج (60%) منه فيما تتحمل المنشأة (40%) وذلك خلال الفترة الممتدة من 1/9/2021 ولغاية 31/12/2021.
وبينت المؤسسة أنه وبموجب هذا البرنامج أصبحت نسبة الأجر المخصص للعامل (100%) بدلاً من (75%) كما كانت سابقاً، موضحةً أن المنشآت المستفيدة من هذا البرنامج هي التي سيتم تحديدها في التعليمات التي يصدرها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستقوم باقتطاع نسبة اشتراكات الضمان المترتبة على العامل اعتباراً من شهر أيلول الحالي وذلك من الأجر المخصص صرفه له، مؤكدةً أن تعديل هـذا البرنامج جاء بهدف تمكين العاملين في هذه المنشآت من الحصول على كامل أجرهـم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضمان: تخصيص 100% من أجر المؤمن عليه العامل في المنشآت المستفيدة من استدامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.