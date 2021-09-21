جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، الذى يشغل أيضًا منصب نائب وزير الإعلام والثقافة فى الحكومة الأفغانية المؤقتة، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، "نضع اللمسات الأخيرة..سيحدث ذلك فى أقرب وقت ممكن".
ووجهت وزارة التعليم الأفغانية المعلمين والطلاب الذكور فقط بالعودة إلى الدراسة فى المرحلة الثانوية السبت الماضى واستبعدت الوزارة الفتيات من هذا القرار بما فيهن المعلمات والطالبات، مما أثار القلق بشأن مستقبل تعليم الفتيات فى البلاد.
ودفع هذا القرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) إلى إصدار بيان ذكرتا فيه أن إغلاق مدارس الفتيات فى أفغانستان ينتهك الحق الأساسى فى التعليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان: سنسمح للفتيات بالعودة إلى المدارس فى أقرب وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.