نظام ابشر إتاحة تسجيل القادمين إلى المملكة ومن هم فئات مستفيدة من الخدمة

نظام ابشر إحدى أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية للتسهيل على المواطنين لإنجاز العديد من المهام والحصول على الخدمات خاصة فيما يتعلق بالمرور والجوازات واستقدام العمالة وذلك بالتعاون مع خدمة نظام ساند.

وكشفت مديرية الجوازات أن هناك 9 آلاف سعودية حصلن على جوازات السفر عبر نظام “أبشر” الإلكتروني، بعد قرار تعديلات وثائق السفر والأحوال المدنية الذي يمنح المرأة حق استخراج الجواز بنفسها الصادر في أغسطس الماضي، فيما حصلت 5 آلاف سعودية على جواز السفر عبر التقديم الورقي في مكاتب الجوازات بمختلف المدن السعودية.

لمتابعة أهم المستجدات التي تقدمها الحكومة السعودية من خلال الكثير من البرامج والأنظمة التي هدفها التيسير والتسهيل على المواطنين داخل المملكة المهام المطلوبة منهم أثناء التقديم في الوظائف أو المنح والمعاشات التي تمنحها الحكومة السعودية للمواطنين على أراضيها.

وقد وفرت المملكة العربية السعودية بعض الخدمات الإلكترونية ضمن رؤية المملكة 2030، هيث أطلقت وزارة الداخلية بالسعودية خدمة أبشر المرور حتى يستطيع كل من يمتلك سيارة التأكد من مخالفات سيارته إلكترونياً من خلال دخول موقع وزارة الداخلية السعودية والتحقق من جميع تفاصيل المخالفات حتى يستطيع مواطنيها الاستعلام عن المخالفات المرورية، ولكن الآن أصبح الأمر في غاية السهولة حيث يمكن الاستعلام عن المخالفات من خلال رقم اللوحة أو رقم الهوية الوطنية.

مديرية الجوازات تطلق 5 خدمات جديدة عبر نظام ابشر

بعد توجيهات وزير الداخلية الجديدة لتسهيل وتيسير بعض المهام المطالب بها للمواطنين، وجاءت تفاصيل الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر أبشر وزارة الداخلية:

1- خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية من شخص إلى آخر عبر بوابة وزارة الداخلية وذلك من خلال نظام أبشر.

2-إتاحة نقل البيانات ومعلومات جواز السفر للوافدين من جواز إلى آخر عبر “أبشر”، أو مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات.

3- تمكين المواطنين من تفويض الأشخاص لمراجعة الجوازات.

4- خدمة “بياناتي”، التي يستطيع من خلالها الشخص تمكين أي جهة تحتاج إلى الاطلاع على بياناته الشخصية.

5- إطلاق منصات رجال الأعمال التي ستساعدهم على معرفة التفاصيل الدقيقة لمؤسساتهم من الجوازات، كل مؤسسة على حدة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها تسعى لتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية وخصوصا أبشر الجوازات أبشر أعمال مقيم، وهذا لتوفير الكثير من الوقت والجهد الذي كان يبذل في الماضي في التنقل بين أروقة مكاتب الوزارة.

اكد مدير الجوازات بأنه لكي يتم الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية لابد من التسجيل في نظام أبشر التابع لوزارة الداخلية.

خدمة تسجيل القدوم للمملكة والفئات المستفادة من الخدمة

خدمة تسجيل القدوم للمملكة والتي تمكن القادمين للمملكة من تسجيل وتحديث بياناتهم الصحة والخاصة بجائحة كورونا قبل دخول المملكة بـ72 ساعة على الأقل وذلك تسهيلا لإجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية، وأوضحت المنصة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الفئات المستفيدة من الخدمة هم (العمالة المنزلية المرافقة للمواطن، زائر محصن، زائر غير محصن، زائر للعلاج، مقيم محصن، مقيم غير محصن).

كما قالت أبشر، إن خطوات الوصول للخدمة هي الدخول على الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر ثم منصة قدوم (لا يتطلب تسجيل الدخول).

الجدير بذكر أيضا يمكن للمواطنين في السعودية والمقيمين في المملكة الاستعلام عن البصمة الخاصة بهم، وأيضا يمكنك الاستعلام عن المخلافات المرورية.