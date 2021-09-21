رابط التسجيل في برنامج دعم الريف للعاطلين والمتقاعدين بشروط محددة للاسر المنتجة

رابط التسجيل في برنامج دعم الريف من أهم القضايا الهامة الحيوية التي تقدمها وزارة البيئة في المملكة العربية السعودية لهذا العام وقد تم إنطلاق منصة دعم الريف لتحقيق الرؤية المستقبلية في السعودية عام 2030 ميلادي والآن يمكن الحصول على دعم مالي لتشجيع الاسر المنتجه والريفية في السعودية والتي تخص كل العاطلين عن العمل وكل المتقاعدين بشروط محددة عبر منصة دعم الريف حيث يجب التقديم الإلكتروني على الدعم وسوف يتم الرد على الطلب بعدها بالموافقة أو الرفض بعد شهرين من تاريخ التقديم لدى دعم الريف السعودي.

الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على برنامج دعم الريف

برنامج دعم الريف من أهم البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة المواطن السعودي الذي تتطبق عليه كافة الشروط والأحكام والمتطلبات الأساسية فلابد في البداية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبدأ من واحد وعشرون عام وغيرها من الشروط التي يحتاجها دعم الريف كما يلي بالتفصيل:

الدعم الريف يحتاج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول مع تحديد العنوان الوطني لجميع المواطنين السعوديين المتقدمين له.

يجب أن يبلغ الدخل الشهري الثابت 6000 ريال على الأكثر للموافقة على طلب دعم الريف.

تحتاج مراجعة التقديم على برنامج دعم الريف شهرين على الأكثر لكي يتم تحديد موعد الاستحقاق.

برنامج دعم الريف متاح في بعض المناطق الريفية في السعودية وليس كل الريف السعودي بالكامل.

العمر المناسب عند التقديم الإلكتروني على طلب برنامج دعم الريف يبدأ من واحد وعشرون عام على الأقل لدى برنامج دعم الريف في المملكة العربية السعودية.

لابد أن يكون المتقدم لدى برنامج دعم الريف موظف في أحد القطاعات سواء كان موظف داخل القطاع حكومي أو القطاع الخاص بالسعودية.

التسجيل يعتمد في البداية بالدخول على موقع منصة دعم الريف في السعودية.

ثم بعد الدخول يتم طلب التسجيل في دعم الريف ويتم كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

يجب بعدها التأكيد بكود التحقق في السعودية عبر الجوال.

ثم يتم الضغط على إرسال طلب التسجيل الإلكتروني.

رابط التسجيل في برنامج دعم الريف عام ١٤٤٣ هجرياً