طالبان: على الدول أن تعترف بحكومتنا

طالبان: على الدول أن تعترف بحكومتنادعا المتحدث باسم حركة "طالبان" ونائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المنبثقة عنها، ذبيح الله مجاهد، دول العالم إلى الاعتراف بالسلطات الجديدة قبل توجيه الانتقادات إليها.

وقال مجاهد في حديثه لوسائل الإعلام الأفغانية في كابل، اليوم الثلاثاء، نقلته قناة "جيو تي في": إن الدول تنتقد حكومة "طالبان" لانتهاكها حقوق الإنسان دون الاعتراف بها.. مضيفا: "نعتقد أن هذه وجهة نظر أحادية الجانب".

وتابع مجاهد: إن على منتقدي "طالبان" الاعتراف بحكومتها والتعامل معها "تعاملا مسؤولا".. موضحا أن أولئك الذين يعترفون بإدارة "طالبان" في أفغانستان يمكنهم بعد ذلك إثارة القضايا بشكل قانوني مع الحكومة الجديدة.

وقال: "سنعمل على حل مخاوفهم بعد اعترافهم بالحكومة الأفغانية".

وأكد مجاهد أن "طالبان" لا تريد لأي دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان.. مضيفاً: إن الحركة ترحب بتعاون المجتمع الدولي معها.

وأعلن مجاهد أن السلطات الأفغانية اعتقلت أفرادا من مجموعتين يشتبه بتورطهما في الهجمات الأخيرة في ولاية ننكرهار.

وذكر أن الشعب الأفغاني يكره تنظيم "داعش".. قائلاً: "عملياتنا ضد داعش كانت ناجحة في الماضي.. إن "طالبان" عرفت كيفية مواجهتها".

وندد مجاهد بالهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في ولايتي ننكرهار وجلال آباد.. قائلاً: إن "الحكومة الجديدة ستعيد السلام قريبا إلى هناك قريبا.. أفغانستان ستشهد استقرارا قريبا على الرغم من التحديات".