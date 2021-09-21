جنازة عسكرية ضخمة لأول حاكم لمصر بعد مبارك

من مسجده الذي يحمل اسمه بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تم تشييع جثمان المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق، حيث أقيمت له جنازة عسكرية ضخمة.

وكان طنطاوي قد توفي فجر الثلاثاء في مستشفى عسكري شرقي القاهرة عن عمر ناهز 85 عاما، بعد أكثر من ستين عاما قضاها في الجيش المصري.

وتقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجنازة العسكرية لطنطاوي، كما شارك في الجنازة عدد من كبار المسؤولين المصريين إضافة إلى البابا تواضروس بطريرك الكنيسة المرقسية.

السيسي قدم العزاء لأسرة الفقيد مؤكدا لهم على اعتزاز الدولة المصرية بدوره الوطني الكبير.

وتم وضع جثمان الراحل على عربة مدفع تجرها الخيول وقبل أن يواري الثرى أطلقت له المدفعية 21 قذيفة تحية للجنازة.

وتولى طنطاوي مقاليد السلطة في مصر في 2011 كأول حاكم للبلاد بعد تخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن السلطة.

وكان أطول وزير دفاع احتفظ بمنصبه حيث تولى المنصب عام 1991 وحتى عام 2012.