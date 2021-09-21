ماكدونالدز تبدأ تدريجيا استبدال ألعاب الأطفال البلاستيكية

تخطط سلسلة مطاعم ماكدونالدز لتقليل استخدامها للبلاستيك بشكل كبير في الألعاب المقدمة مع وجبات الأطفال (هابي ميل) في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025.
قال عملاق البرغر إنه يعمل مع شركات الألعاب لتطوير أفكار جديدة، مثل صنع ألعاب من قطع من الورق المقوى ثلاثي الأبعاد التي يمكن للأطفال تكوينها، أو ألعاب الطاولة باستخدام قطع ألعاب مصنوعة من النباتات أو معاد تدويرها. وأضاف سلسلة المطاعم انها تستكشف أيضا استخدام الألعاب البلاستيكية المعاد تدويرها لصنع علب واطباق لمطاعمها.
لم تذكر ماكدونالدز عدد وجبات الاطفال التي تبيعها كل عام، لكنها قالت إن هدفها هو خفض استخدام البلاستيك بنسبة 90 بالمائة مقارنة بمستويات 2018.
وبدأت بالفعل مطاعم ماكدونالدز في المملكة المتحدة وأيرلندا تقديم الدمى وغيرها من الألعاب الورقية أو الكتب فقط. كما أزال برغر كينغ الألعاب البلاستيكية من وجبات الأطفال في المملكة المتحدة منذ عام 2019.
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