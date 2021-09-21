أبو الغيط يبحث ‎مع المنفى مستجدات الأوضاع فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - ‎التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى وذلك على هامش مشاركتهما فى اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على دعم الجامعة لجهود المجلس الرئاسى والمؤسسات الوطنية الموحدة لتنفيذ خارطة الطريق، كما جدد من ناحيته التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية شاملة للوضع فى ليبيا.

وأضاف المصدر، أن الرئيس "المنفى" استعرض أخر تطورات الأوضاع فى ليبيا فى ضوء سحب الثقة من الحكومة واقتراب موعد عقد الانتخابات، مشيرا إلى الجهود التى قام بها المجلس الرئاسى منذ توليه السلطة لدعم مسار التسوية السياسية ودفع المصالحة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى الموعد المقرر لها نهاية العام الجارى تلبية لتطلعات الشعب الليبى، لافتا إلى التطورات الإيجابية التى تحققت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء المصالحة الوطنية، وفى هذا السياق أكد على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للبدء الفورى فى إخراج القوات الأجنبية وعناصر المرتزقة لضمان إجراء الإنتخابات فى أجواء من الحيدة والنزاهة.

وذكر المصدر أن الأمين العام عبر عن دعمه للجهود المبذولة لتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات فى موعدها، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم ودعوة حكومة الوحدة الوطنية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى العمل والمضى نحو استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية وإجراءات بناء الثقة لتحقيق الأمن والسلام فى كافة إرجاء ليبيا والعمل على إخراج التواجد العسكرى الأجنبى من البلاد وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة.