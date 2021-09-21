جدة - نرمين السيد - وذكرت التقارير المحلية، بحسب "روسيا اليوم"، أن رجلا احتجز 3 أشخاص ويهددهم بسكين فى حافلة سياحية كانت تنفذ رحلة إثر وقوع خلاف داخلها. وحجبت الشرطة الألمانية جانبا من طريق السيارات السريع "A9" قرب بلدة غريدينغ فى أرض بافاريا، حيث وقع الحادث، كما تم إرسال قوات خاصة إلى المكان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسلح بسكين يحتجز 3 رهائن فى حافلة ركاب جنوب ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.