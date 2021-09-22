Realme C25Y أحدث هواتف شركة ريلمي | هاتف جديد بسعر رخيص

Realme C25Y آخر إصدارات شركة ريلمي ضمن عائلة الـC25 والذي أعلنت عنه الشركة مؤخراً في الأسواق الهندية. يأتي الهاتف كخليفة لهاتفي ريلمي Realme C25 ، وRealme C25s من نفس الفئة الاقتصادية ، لكن مع بعض التعديلات والتغييرات في مواصفات الهاتف ليكون أقل في السعر وأكثر اقتصادية.

‌يأتي الهاتف مع وزن يصل إلي 200 جراماً.

‌كذلك يأتي مع خامات من البلاستيك Poly Carbonite في كل من الظهر والإطار حول الهاتف.

كذلك يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.

‌كما يأتي مع المنفذ الخاص بكارت الميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين.

‌يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.5 إنش من نوع IPS LCD ، تأتي مع جودة HD+ ودقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل إنش.

‌كما تأتي الشاشة مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوي أكبر علي الشاشة والاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات.

‌كذلك تدعم درجة سطوع تصل إلي 420 شمعة.

‌الهاتف يعمل بنظام تشغيل Android 11 ، مع واجهة المستخدم الخاصة من ريلمي Realme UI R Edition.

‌أيضاً يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Unisoc وهو Unisoc T610 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.

كذلك يحتوي المعالج علي نواتين بتردد يصل إلي 1.8 جيجا هيرتز من نوع Cortex-A75 ، وستة أخري من نوع Cortex-A55 مع نفس التردد 1.8 جيجا هيرتز.

‌كما توجد كذلك بالهاتف وحدة معالجة رسومات GPU من نوع Mali-G52.

‌يتوفر الهاتف بإصدار وحيد فقط من سعة التخزين ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 4 جيجا رام.

‌كما أن ذاكرة التخزين تأتي من نوع eMMC 5.1.

‌تأتي كاميرا الهاتف الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم الـHDR وتصوير الفيديوهات بدقة 720 ميجا مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

‌أما عن الكاميرات الخلفية فالهاتف مزود بإعداد ثلاثي للكاميرات : الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم خاصية الـPDAF.

‌الثانية خاصة بالتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، أما الأخيرة فخاصة بالعزل بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.

‌تدعم الكاميرات تصوير الـPanorama و الـHDR ، كما يتوفر بجانب الكاميرات فلاش من نوع ليد.

‌تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

‌كما المتوقع يأتي الهاتف مع سماعات مونو فقط وليست ستيريو ، وذلك مناسب لفئة الهاتف السعرية.

‌لكن يتوفر مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الاذن.

‌لا يدعم كذلك خاصية الـNFC ، ولا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.

‌بصمة الهاتف توجد في الظهر أسفل الكاميرات ، مع دعم خاصية الـFace Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجة.

‌كذلك يوجد بالهاتف بطارية بحجم 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة ، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات فقط.

‌لكن مدخل الشحن يأتي من النوع القديم microUSB 2.0.

‌يأتي الهاتف بإختيارين فقط من الألوان : الرمادي والأزرق.

‌160$ للنسخة الوحيدة من الهاتف 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 2500 جنية مصري.

مواصفات هاتف Realme C25Y :كاميرا هاتف Realme C25Y :مواصفات أخري للهاتف :سعر هاتف Realme C25Y :

تلك الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف في الأسواق الهندية ، مع توقع أن يتم إطلاق الهاتف للأسواق المصرية قريباً.