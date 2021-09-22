حافز الجديد وشروط التقديم في حافز الجديد 1443 Hafiz

شروط التقديم في حافز الجديد 1443 ، برنامج حافز Hafiz الذي تم الإعلان عنه من قِبَل برامج لكي يدعم الباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية ولذلك برنامج “حافز” قد أطلق أهم ما يجب أن تتوفر في الباحثين الذين يرغبون الحصول على عمل، حيث أعلن البرنامج عن جميع الشروط التي يجب توفرها لكي يتمكن المواطنين من الحصول على العمل الذي يتوافق مع ميول وتخصصات الشخص، وعلى إثر ذلك فأهتم الكثير من الأشخاص بالتعرف على شروط حافز الجديد 1443 والذي سوف نوضحها لكم أعزائي القراء من خلال تلك المقالة حول إجراءات التسجيل اللازمة.

شروط التقديم في حافز الجديد 1443

قبل التعرف على شروط التقديم في حافز الجديد 1443، فسنطلعك على نبذة عن البرنامج نفسه

برنامج حافز هو برامج يختص في دعم الباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية من كلا الجنسين ومن مميزاته :

يلتزم برنامج حافز بفئة عمرية معينة وهي تتراوح ما بين الـ 20 إلى 60 عام

كما يعتبر ذلك من أهم الشروط التي يشترطها البرنامج وذلك ضمن معايير قبول طلبات الأشخاص

كذلك يقدم برنامج حافز Hafiz للأشخاص المستفيدة من المنظومة دعم متكامل وذلك عبر: تدريب المستفيدين وتأهليهم بالشكل الذي يساعدهم في العمل حيث يتم منح المستفيدين مبلغ مالي مخصص “بشكل شهري” لكي يساعدهم في البحث عن الوظيفة

كما يعتبر برنامج حافز Hafiz هو دعم يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك بمساعدة وإشراف مباشر من وزارة العمل السعودية.

برنامج حافز 1443 Hafiz

هناك مراحل عديدة يتم فيها التسجيل في حافز وهي المراحل التي يتم فيها التأكد من الأوراق التي يتم إثبات فيها أهلية الشخص في الحصول على الدعم وذلك من قِبَل لجنة مختصة وتتمثل مراحل التأكد من حافز في ثلاثة مراحل وهم:

مرحلة التقديم إلى حافز وهي غالباً ما تستغرق شهر

مرحلة الملتحق والتي تستمر ثلاثة شهور

وأخيراً المرحلة الثالثة هي مرحلة “التأهيل” والتي من خلالها يتم الاستفادة من خدمات حافز بحيث يحصل الشخص على راتب شهري بقيمة 2000 ريال سعودي.

شروط حافز الجديد 1443

قد تم الإعلان من قِبَل صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن كل شروط حافز الجديد 1443، وتلك الشروط تُعتبر هي الشروط التي من خلالها يتم قبول الطلبات، وفي حالة أنه تم التوافق مع شروط التسجيل كاملة في حافز فيمكن التقديم إلى البرنامج بسهولة

ولكي لا نطيل عليكم الانتظار فجاءت شروط برنامج حافز Hafiz التي تم الإعلان عنها من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية على النهج التالي:

يجب على المتقدم أن يمضي المدة التي تحددها اللائحة

وذلك دون أن يخل بالالتزامات والتي تم وضعها في لائحة التنظيم دون عُذر يقبله وهذا في خلال الفترة التي يمضيها المتقدم في دراسة الطلب الذي تم تقديمه.

كذلك يجب أن يكون المتقدم للتسجيل ذا أصل سعودي.

ويجب أن يكون المتقدم للتسجيل شخص قادراً على العمل.

كذلك يجب أن لا يكون المتقدم للتسجيل ذا دخل ثابت يعادل الـ2000 ريال سعودي أو أكثر.

وذلك المبلغ متوسط شهري باستثناء الإثني عشر شهراً التي تسبق التقديم.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في المملكة السعودية لمدة ليست أقل من عشرة أشهر وذلك خلال الإثني عشر شهر التي تسبق التقديم.

كذلك من الأشياء الهامة انه يجب أن لا يكون مقيم في دار للرعاية الاجتماعية.

يجب أن لا يكون المتقدم للتسجيل طالب في أي مرحلة من مراحل التعليم أو تحت التدريب في المملكة.

كما من الهام أن لا يكون للمتقدم للتسجيل أي نشاط تجاري.

يجب على المتقدم أن يمضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية ليس قبل ذلك.

وذلك في حالة أن سبق للمتقدم أنه عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص بالمملكة السعودية.

كما يجب أن لا يكون المتقدم لحافز موظف أو عامل في القطاع العام أو الخاص بالمملكة.

يجب أن لا يكون له معاش تقاعدي.

يجب أن لا يكون مستحق لأي مخصصات أو تعويضات للتعطل عن العمل من قبل.

وجدير بالذكر بأن مبلغ الإعانة التي تقدمه حافز هو 2000 ريال سعودي يتم صرفها بشكل شهري لمدة إثنى عشر شهر هجري، وهذا بالطبع سيتم صرفه في حالة أنها توافقت مع الشروط التي وضحناها في السابق.

وقد وصلنا الآن عزيزي القارئ إلى نهاية مقالتنا عن شروط التقديم في حافز الجديد 1443 نتمنى أن تكون المقالة نالت إعجابكم