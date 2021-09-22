سيتي وليفربول يتقدمان في كأس الرابطة وإيفرتون يودع

أحرز رياض محرز هدفين ليقود مانشستر سيتي حامل لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم للدور الرابع بعد الفوز 6-1 على ضيفه ويكومب واندرارز المنافس في الدرجة الثالثة.

وتأهل ليفربول أيضا بدون مشاكل بفوزه 3-صفر على ملعب نوريتش سيتي حيث سجل المهاجم الياباني تاكومي مينامينو هدفين.

لكن مع إجراء معظم أندية الدوري الممتاز للعديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية، سقطت بعض الأندية حيث ودع إيفرتون وواتفورد البطولة أمام منافسين من الدرجات الأدنى.

ومنح براندون هانلان تقدما مفاجئا لويكومب على ملعب مانشستر سيتي في الدقيقة 22 لكن أصحاب الأرض أنهوا الشوط الأول 3-1 بفضل أهداف كيفن دي بروين ومحرز وفيل فودن قبل تسجيل ثلاثة أهداف اخرى في الشوط الثاني.

وأحرز الفنلندي ماركوس فورس مهاجم برنتفورد أربعة أهداف في فوز فريقه الساحق 7-صفر على أولدهام أثليتيك متذيل ترتيب الدرجة الرابعة في مباراة الفريقين بالدور الثالث.

وسجل جاي رودريجيز مهاجم بيرنلي أربعة أهداف أيضا في فوز فريقه 4-1 على روتشيدل بالدرجة الرابعة.

وخسر إيفرتون 8-7 في ركلات الترجيح على ملعب كوينز بارك رينجرز بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.

وودع واتفورد المنافس في الدوري الممتاز البطولة أمام ستوك سيتي المنافس في الدرجة الثانية بخسارته 3-1 على ملعبه.

واحتاج ساوثامبتون لركلات الترجيح ليفوز على شيفيلد يونايتد المنافس بالدرجة الثانية 4-2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، وفاز ليدز يونايتد أيضا بركلات الترجيح 6-5 على ملعب فولهام بعد انتهاء المباراة بدون أهداف.

ولا يوجد وقت إضافي في البطولة، حيث يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء المباراة بالتعادل.