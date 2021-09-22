قائد الجيش اللبنانى: سنبقى العمود الفقرى للبلاد

جدة - نرمين السيد - قال قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، إن الجيش سيبقى العمود الفقرى للبنان، والضامن للأمن والاستقرار ليس فقط للبنان، إنما للمنطقة ككل، مشددا على أن جيش لبنان يخوض اليوم معركة من نوع آخر ربما أخطر من الحرب العسكرية التقليدية، وهى كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية للاستمرار بالقيام بمهامه وتوفير أدنى مقومات الحياة لعسكرييه وعائلاتهم.





جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع نظمته قيادة الجيش اللبنانى اليوم بالتعاون مع مكتب المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى لبنان على مستوى السفراء لمتابعة نتائج أعمال مؤتمر باريس الذى عقد بتاريخ السابع عشر من شهر يونيو الماضى لدعم الجيش اللبنانى.

حضر الاجتماع، الذى عقد فى نادى الضباط بجونية، قائد الجيش العماد جوزاف عون والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى لبنان يوانا فرونتسكا إضافةً إلى قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) الجنرال ستيفانو ديل كول وعدد من السفراء والقائمين بالأعمال.

واعتبرت فرونتسكا فى كلمتها أن الأزمة التى يعانى منها لبنان تؤثر على القدرات العملية للجيش اللبنانى، وبالتالى فإن الحاجة إلى دعمه أمر ملح أكثر من أى وقت مضى.

وقالت: "إن القرار2591 الذى تبناه مجلس الأمن الدولى، يتضمّن فى فقرته العاشرة الدعوة إلى تقديم المزيد من الدعم الدولى للجيش، لذا أدعو الزملاء الحاضرين إلى الاستفادة من هذا القرار فى السعى لفعل كل ما هو ممكن لمساعدة الجيش اللبنانى والمؤسسات الأمنية اللبنانية".

وأضافت أن الأمم المتحدة تسعى إلى اعتماد آلية لتسهيل تحويل المساعدات النقدية للجيش وباقى القوى الأمنية.

وشكر قائد الجيش اللبنانى جوزاف عون الدول المشاركة على دعمها للجيش ومساندته فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها لبنان.