طالبان تعين أحد أعضائها مندوبا لدى الأمم المتحدة

ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن المنظمة تلقت يوم 20 سبتمبر، رسالة من أمير تقى، وزير الخارجية بحكومة طالبان، بشأن المشاركة فى الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن الرسالة تضمنت إخطار الأمم المتحدة بشكل رسمى، بإقالة أشرف غنى من منصبه كرئيس لـ أفغانستان، وأن مندوب حكومته غلام إيزاكزاى لم يعد ممثلا للبلاد لدى المنظمة.
وقدمت طالبان فى رسالتها، سهيل شاهين، الذى كان أحد أعضاء وفدها إلى المحادثات فى الدوحة، كما يعتبر متحدثا باسم المكتب السياسى للحركة لوسائل الإعلام الأجنبية، كمندوب جديد لـ أفغانستان لدى الأمم المتحدة.
وأكد دوجاريك، أن رسالة طالبان أحيلت إلى لجنة شؤون الاعتماد للأمم المتحدة، لتدرسها.
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