رابط الاستعلام عن موعد صرف تكافل الطلاب 1443 في مدارس المملكة

موعد صرف تكافل الطلاب ١٤٤٣ في مدارس المملكة ؛ يبحث البعض عن موعد صرف التكافل للطلاب حيث إن الجهات الحكومية في المملكة العربية السُّعُودية تقوم بدعم الطلاب والطالبات غير القادرين بمتطلبات الدراسة مبلغ من المال وذلك بهدف المساعدة حتى يتم استكمال الدراسة وهذا في جميع مراحل التعليم المختلفة بداية من المرحلة الابتدائية والإعدادية إلي المرحلة الثانوية وفي المقال التالي سوف يتم توضيح طريقة الاستعلام عن موعد صرف إعانات تكافل.

موعد صرف تكافل الطلاب ١٤٤٣

لقد تم إيداع مبلغ من المال يبلغ ما يقرب من ١٣٤ مليون ريال سعودي في حسابات المدارس من قبل مؤسسة تكافل الخيرية وذلك حتى يستفيد منه حوالي ٢٧٠ ألف طالب وطالبة في مختلف مدارس المملكة العربية السُّعُودية حيث قامت المؤسسة بالإعلان عن أنه تم إيداع هذا المبلغ وهو يعتبر الدفعة الأولى للإعانة المالية في حسابات مدارس المملكة يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر لعام ٢٠٢١ (١٤/ ٩ / ٢٠٢١).

رابط الاستعلام عن موعد صرف تكافل الطلاب

يمكن لأي من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية المستفيدين من الضمان الاجتماعي وامستحقين لإعانات تكافل العودة إلى المدارس والحقيبة المدرسية معرفة موعد صرف الإعانة الخاصة بكل منهم والمقدمة من وزارة التعليم السعودية ومن مؤسسة تكافل الخيرية وذلك من خلال الدخول مباشرةً إلى رابط مؤسسة تكافل الخيرية والولوج إلى بوابة المدارس أو الطلاب وادخال البياات والاستعلام بعد ذلك عن موعد صرف الإعاة ، ويمكن كذلك التواصل والاستعلام عبر الرقم الموحد وهو 920033951 أو رقم هاتف خمة استشرني وهو 8001199998

شروط التسجيل في تكافل الطلاب

قامت مؤسسة تكافل بوضع بعض الشروط التي يجب مراعاتها من قبل الطلاب والطالبات الذين يريدون التسجيل في تكافل الطلاب الذي تقوم المؤسسة بدعمه وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

لا بد على من يرغب في الحصول على الدعم أن يكون سعودي الجنسية.

على المتقدم استيفاء الشروط التي تقوم المدرسة بالإعلان عنها لخدمة التكافل.

الطلاب الملتحقين بمحو الأمية يتم استثنائهم من المعونة.

لا بد من أن يقوم الطالب بتحديث السجل الخاص سنوياً وذلك لأنه يتم تقديم الطلب في نهاية كل عام دراسي لذلك يجب التحديث الدائم من قبل الطالب.

يحصل على المعونة كل طلاب المراحل التعليمية المختلفة ما عدا الصف الثالث الثانوي حيث أنه لا تشملهم المعونة.

لابد من أن تكون أسرة الطالب أو الطالبة الظروف الاجتماعية لهم في نطاق المستهدفين من المعونة.

طريقة تسجيل تكافل الطلاب 1443

حتى يستطيع الطلاب الحصول على دعم تكافل الطلاب فيجب أولا التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية إلكترونياً وذلك يتم بطريقة سهلة ومبسطة وهي كالآتي:-

الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة تكافل الخيرية.

ثم بعد ذلك يتم الدخول على الصفحة الرئيسية فيجب من خلالها الضغط على أيقونة” بوابة الطلاب “.

ثم الذَّهاب إلى صفحة تسجيل الدخول.

الضغط على زر” تسجيل طالب جديد “.

تدوين رَقَم الهُوِيَّة التي تخص الطالب الذي يريد التسجيل.

وبعد ذلك يتم تدوين رَقَم الجوال الخاص بولي الأمر.

تسجيل رمز التحقق.

الضغط على أيقونة ” خِيار متابعة “.

يتم إرسال رمز على رَقَم الجوال الخاص بولي الأمر يتم كتابته.

الضغط على زر ” متابعة “.

بعدها سوف يتم الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات.

بعد ذلك سوف تظهر البيانات الخاصة بالطالب مثل (رَقَم الهُوِيَّة، الجنس، الاسم، اسم المستخدم الجديد، رَقَم الجوال الخاص بولي الأمر).

يتم بعد ذلك تدوين البيانات المطلوبة مثل (كلمة المرور الجديدة، تأكيد كلمة المرور الجديدة، البريد الإلكتروني، تدوين رَقَم الجوال الخاص بولي الأمر أو الطالب).

الضغط على زر ” تسجيل “.

سوف يتم ظهور أيقونة يوجد بها اسم المستخدم حتى يتم استخدامها لكي يتم الدخول للحساب الخاص به على المنصة.

تدوين اسم المستخدم.

تدوين كلمة المرور.

الضغط على زر ” دخول “.

استعراض الخِدْمَات الموجودة.

وأخيراً يقوم المستخدم باختيار الخدمة الذي يريدها من مؤسسة تكافل الخيرية.

مبلغ تكافل للطلاب 1443

يختلف مبلغ التكافل الذي يتم صرفه من قبل مؤسسة التكافل الخيرية للطلاب والطالبات حيث يتم تحديد مبلغ المعونة حسب الحالة الاجتماعية والمالية التي تكون عليها أسرة الطالب وذلك يتم معرفته بواسطة البحث الذي تقوم بعمله وزارة التعاون حتى يتم التأكد من صحة المعلومات عن الطالب المتقدم للحصول على الدعم الذي يتم صرفه عن طريق دفعات تدفع على مدار العام الدراسي وأيضاً يتم تقدير الدعم حسب السنه الدراسية التي يدرس بها الطالب حيث يعتبر متوسط مبلغ الدعم الذي يتم صرفه للطلاب والطالبات من مؤسسة تكافل الخيرية حوالي خمسمائة ريال سعودي (٥٠٠).

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بتوضيح رابط الاستعلام عن موعد صرف تكافل الطلاب 1443 في مدارس المملكة وتم توضيح شروط التسجيل في تكافل للطلاب وأيضاً الطريقة والخطوات التي من خلالها يتم التسجيل في تكافل الخيرية وقمنا توضيح مبلغ الدعم الذي يتم صرفه للطلاب والطالبات على مدار العام الدراسي.