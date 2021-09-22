بأقل راتب الآن أحصل على 50 ألف ريال بدون كفيل لدى إمكان

الآن وبأقل راتب شهري بالمملكة يستطيع المواطن السعودي طلب تمويل شخصي اونلاين وربما تصل قيمة إلى 50 ألف ريال سعودي وكذلك لا يشترط لوجود كفيل لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة حيث تقدم إمكان تمويل شخصي ميسر يوفر جميع رغبات العملاء المختلفة وأيضاً متوفر من خلال الإنترنت عن طريق تحميل تطبيق شركة إمكان.

بأقل راتب أحصل على 50 ألف ريال من إمكان

توفر شركة إمكان قرض شخصي فوري اونلاين وأيضاً لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة ويتميز كذلك بالآتي

يتميز التمويل الشخصي الميسر من إمكان بأنه متوفر لجميع القطاعات بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً قرض إمكان الميسر بأنه متاح اونلاين.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من إمكان بفترة سداد للتمويل تكون مرنة تبدأ من ثلاثة أشهر وربما تصل إلى 24 شهر.

التمويل الشخصي الميسر أيضاً لا يحتاج لوجود كفيل أو أى ضمانات.

كذلك يتمكن المتقدم من الحصول على التمويل الشخصي الميسر بقيمة ربما تصل حتى 50 ألف ريال سعودي.

حاسبة التمويل لدى شركة إمكان للتمويل

تقدم شركة إمكان خدمة مميزة للعملاء الراغبين في التعامل والحصول على تمويل إمكان وهى حاسبة التمويل حيث من خلال حاسبة التمويل يستطيع المتقدم حساب مبلغ التمويل الذى يرغب في الحصول عليه وذلك من خلال الآتي

في البداية يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الإلكتروني لشركة إمكان للتمويل بالمملكة.

ثم تظهر المتقدم حاسبة التمويل.

بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال قيمة التمويل.

ثم إدخال مدة التمويل.

ثم الضغط على أحسب قيمة التمويل.

شروط تمويل شركة إمكان للتمويل

تمويل شركة إمكان الميسر متاح لشريحة كبيرة العملاء حيث يستطيع الحصول عليه كل من المواطن السعودي بأى قطاع من قطاعات المملكة وأيضاً يستطيع الحصول عليه العميل السعودي المتقاعد ولكن هناك شروط يجب توافرها وهي

لا يستطيع العميل الغير سعودي طلب تمويل إمكان الميسر.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم السعودي لدية راتب شهري لا يقل 2000 ريال سعودي من أجل الحصول على التمويل الشخصي الميسر من إمكان.

كذلك لابد أن يكون المواطن السعودي المتقاعد والراغب في طلب تمويل إمكان الميسر لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

هاتف شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يستطيع جميع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي الميسر من إمكان التواصل مع الشركة من خلال الإتصال على رقم خدمة المبيعات وهو 920011038 كذلك يمكن التواصل أيضاً من خلال رقم هاتف العناية بالعملاء وهو 8001240251.