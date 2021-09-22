بدون كفيل قسط 100 ألف بدون تحويل الراتب وبهامش ربح ثابت حتي نهاية التمويل

بدون كفيل قسط 100 ألف بدون تحويل الراتب، أحد المنتجات التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء بالمملكة ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية فورية وسريعة بشروط ميسرة وغير معقدة ، وقد وفرت الشركة المتحدة للخدمات المالية عروض تمويلية متميزة تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من جميع الجنسيات في المملكة العربية السعودية ، كما توفر شركة تسهيل للتمويل خيارات عديدة للعملاء ، لتقسيط مبلغ التمويل بأقساط مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل داخل المملكة العربية السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم على طلب تمويل شركة تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

بدون كفيل قسط 100 ألف بدون تحويل الراتب من شركة تسهيل

تمويل نقدى فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، وبهامش ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل ، أحد عروض التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية ، كما توفر الشركة للعملاء خيارات للسداد عديدة ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متاح لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمكن الاستفادة من تمويل شركة تسهيل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل. قرض شركة تسهيل الشخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. منتج تمويلي بهامش ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل. إجراءات سريعة وفورية لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية. تقدم الشركة من خلال هذا التمويل مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي. توفر الشركة للعملاء خيارات للسداد متعددة ، وذلك من أجل راحة العملاء ، حيث يمكن أن تبدأ مدة سداد مبلغ التمويل من 36 شهر وتصل حتي 60 شهر. المواطنون الوافدون في المملكة العربية السعودية يمكنهم أيضاً الاستفادة من تمويل شركة تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

كيفية التقديم على طلب تمويل شركة تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

يمكن للمواطنين السعوديين والوافدين أيضاً داخل المملكة العربية السعودية ، التقديم على طلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، من خلال الإنترنت عن طريق الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب ، كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي عن طريق زيارة أحد فروع الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

صورة الهوية الوطنية للشخص المتقدم بالطلب السعودي.

جواز السفر للعملاء من الوافدين.

تقديم بطاقة العمل أو مختصر بالراتب الشهرى للشخص المتقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

يلزم لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل ، تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر .

الشخص المتقدم بالطلب يجب أن يكون موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية.

عمر الشخص المتقدم بالطلب إذا كان من 21 سنة حتي 25 سنة ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 12 ألف ريال سعودي.

أما إذا كان المتقدم بالطلب عمره يتراوح بين 25 سنة حتي 60 سنة ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي.

يشترط أن تكون جهة العمل الخاصة بالشخص المتقدم بالطلب معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي يجب ألا تقل عن 3 أشهر ، وذلك للمواطن السعودي.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين بالمملكة ، يشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 12 شهر.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين بالمملكة ، يشترط ألا يزيد عمره عن 70 سنة ، ولا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي .

كما يشترط أن يكون المواطن المتقاعد مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، أو المؤسسة العامة للتقاعد.

الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب قرض شركة تسهيل للتمويلشروط تمويل شركة تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لجميع العملاء