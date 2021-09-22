كورونا يواصل غزو فرنسا .. 7.851 إصابة جديدة و153 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات هيئة الصحة العامة فى فرنسا، بلغ عدد الإصابات التراكمى بـ فيروس كورونا فى البلاد، 6 ملايين و964 ألفا و699 إصابة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 116 ألفا و251 حالة، منذ بدء انتشار الجائحة.

وأعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء الماضى، دخول قانون إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا حيز التنفيذ، وذلك لبعض الفئات المهنية مثل أطقم المستشفيات والتمريض ورجال الإطفاء وعمال الدفاع المدنى وضباط الدرك بدءا من اليوم ذاته.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أصدر تعميما بشأن هذا القانون قبل شهرين وصادق عليه لاحقا مجلس الشيوخ والمجلس الدستورى.