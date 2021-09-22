جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات هيئة الصحة العامة فى فرنسا، بلغ عدد الإصابات التراكمى بـ فيروس كورونا فى البلاد، 6 ملايين و964 ألفا و699 إصابة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 116 ألفا و251 حالة، منذ بدء انتشار الجائحة.
وأعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء الماضى، دخول قانون إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا حيز التنفيذ، وذلك لبعض الفئات المهنية مثل أطقم المستشفيات والتمريض ورجال الإطفاء وعمال الدفاع المدنى وضباط الدرك بدءا من اليوم ذاته.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أصدر تعميما بشأن هذا القانون قبل شهرين وصادق عليه لاحقا مجلس الشيوخ والمجلس الدستورى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يواصل غزو فرنسا .. 7.851 إصابة جديدة و153 حالة وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.