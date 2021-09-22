البرازيل تسجل 485 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 485 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 591440.
وأضافت الوزارة أنها سجلت 11455 إصابة جديدة بالفيروس يوم الثلاثاء.
وأوضحت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة على مستوى البلاد انخفض من 21 مليونا و247667 إصابة إلى 21 مليونا و247094 بعد تصحيح قاعدة البيانات الأمر الذي أدى إلى خفض العدد بمقدار 573.
ولدى البرازيل ثالث أسوأ تفش في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، وتحتل المرتبة الثانية من حيث حالات الوفاة.
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