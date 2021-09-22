روسيا: إعادة فتح مطار كابول يهيئ الظروف لعودة الحياة الطبيعية

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن استئناف مطار كابول رحلاته الجوية الداخلية والدولية يهيئ الظروف لعودة الحياة الطبيعية فى أفغانستان.

وأضافت زاخاروفا، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن موسكو ترحب بإعادة فتح مطار كابول الدولى، فهو يخلق ظروفًا إيجابية لعودة البلاد إلى حياة طبيعية وسلمية.

وأشارت إلى أن مهمة إعادة البناء الاجتماعى والاقتصادى لأفغانستان أصبحت ذات أهمية متزايدة.

وتم فتح مطار كابول رسميًا أمس الإثنين، لاستئناف رحلات الطيران الداخلية والدولية بعد أكثر من شهر من سيطرة حركة طالبان على السلطة وإجلاء ما يقرب من 150 ألف شخص من المطار.