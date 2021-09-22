واشنطن تؤكد التزامها بالشراكة القوية مع الجزائر

جدة - نرمين السيد - وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان صدر اليوم عن الوزارة، إن "واشنطن تعرب عن تعازيها فى وفاة الرئيس الجزائرى السابق عبد العزيز بوتفليقة الذى لعب دورا هاما فى تاريخ الجزائر".

وأضاف أنه خدم فى جيش التحرير الوطنى وكان يقاتل من أجل استقلال البلاد كما عمل وزيرا للخارجية.

ونوه المتحدث الأمريكى إلى أن بوتفليقة حين أصبح رئيسا ساهم فى تطوير بلاده وخروجها من أزمات سابقة.