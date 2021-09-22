إصابة وزير الصحة البرازيلى بـ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب الاتصالات الحكومى البرازيلى فى بيان له، وفقا لـ رويترز، إن نتائج الفحوصات التى أجريت لوزير الصحة مارسيلو كيروجا أثبتت إصابته بـ فيروس كورونا، بعد ساعات من مرافقته الرئيس جايير بولسونارو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان إن الوزير سيظل فى نيويورك بـ الحجر الصحى، لافتا إلى أنه فى حالة جيدة، موضحا أن الفحوصات التى أجريت لبقية أعضاء وفد البرازيل جاءت نتائجها سلبية للفيروس.