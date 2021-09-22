إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب 1443

تكثر عمليات البحث عن إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب من جانب المواطنين السعوديين والمقيمين على محرك البحث “جوجل”، وتقدم منصة إنجاز للتأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية الكثير من الخدمات الهامة للآلاف من المواطنين والمقيمين، وتقوم المنصة بتقديم كافة خدماتها للمواطنين بصورة إلكترونية بسيطة لتوفير وقتهم وجهدهم، ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من الحكومة السعوية في الإهتمام بتطوير التحول الرقمي تطبيقاً لرؤية السعودية 2030م بالإعتماد الكلي على التقنية الحديثة في كافة الوزارات خاصة الوزارت الخدمية بحلول عام 2030م، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن تأشيرة برقم الطلب كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن تأشيرة برقم الجواز، فإلى نص المقال.

إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب

يُمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين الإستعلام عن التأشيرة برقم الطلب من خلال زيارة موقع منصة إنجاز واتباع الخطوات التالية:

أولاً لا بد من الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة إنجاز على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً اختر خانة أفراد ثم انقر على البحث عن طلب مقدم.

ثالثاً قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة وعلى رأسها رقم الطلب.

رابعاً ادخل الرمز المرئي.

خامساً انقر على استعلام لتظهر لك جميع بيانات التأشيرة.

وهكذا نكون قد قمنا بالإستعلام عن التأشيرة إلكترونياً عبر موقع منصة إنجاز الإلكتروني.

استعلام عن تأشيرة برقم الصادر

اعتدنا في موقعنا أن نوضح لكم كيفية الإستعلام عن الخدمات السعودية بأكثر من طريقة، ولذلك نُرشدكم الآن إلى كيفية الإستعلام عن تأشيرتكم برقم الصادر، فقط قم بالضغط على مقال كيفية الإستعلام عن تأشيرة برقم الصادر حتى تعرف كافة الخطوات اللازمة بالتفصيل من خلال هذه المقالة حيث وضحنا لكم بها جميع المعلومات والبيانات التي ستفيدكم بخصوص هذا الإجراء.

طباعة التأشيرة إلكترونياً

لم تكتف منصة إنجاز بتقديم خدمة الإستعلام عن تأشيرة فحسب بل قدمت أيضاً خدمة طباعة التأشيرة إلكترونياً من خلال خطوات بسيطة، فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً يُرجى منك الدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية.

ثانياً قم بالبحث في الخدمات الإلكترونية المقدمة في الموقع عن خدمة طباعة التأشيرات.

ثالثاً قم الآن بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك وعلى رأسها رقم التأشيرة.

رابعاً اضغط على طباعة التأشيرة.

وهكذا نكون قد أتممنا جميع الخطوات اللازمة لطباعة التأشيرة بشكل إلكتروني.

وأخيراً نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا اليوم ونتمنى أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، ولأي سؤال أو استفسار خاص بالمقالة فم بترك سؤالك بالأسفل بالتعليقات وسنرد عليه في أسرع وقت