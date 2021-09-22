عاجل.. امرأة فرنسية تدهس 5 أشخاص فى الشانزليزيه

جدة - نرمين السيد - قال مصدر شرطى فى فرنسا، إن امرأة كانت تقود سيارة "سمارت" صعدت على الرصيف فى الجادة الباريسية الشهيرة ودهست 5 أشخاص جميعهم جرحى، بينهم 3 فى حالة خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف على دوافعه.
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