إيران تعلن استئناف محادثات الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وكانت الولايات المتحدة والدولُ الأوروبية، قد دعت إدارةَ الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى، والتى تولت السلطة فى إيران فى أغسطس، إلى العودة إلى المحادثات.
وأُجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، ومنها فرنسا، فى فيينا خلال الفترة بين شهرى أبريل ويونيو الماضيين، فى محاولة لإحياء الاتفاق النووى.
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