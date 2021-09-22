إيران تعلن استئناف محادثات الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وكانت الولايات المتحدة والدولُ الأوروبية، قد دعت إدارةَ الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى، والتى تولت السلطة فى إيران فى أغسطس، إلى العودة إلى المحادثات.

وأُجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، ومنها فرنسا، فى فيينا خلال الفترة بين شهرى أبريل ويونيو الماضيين، فى محاولة لإحياء الاتفاق النووى.