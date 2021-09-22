فيديو.. ثوران بركان تاريخى فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "أستوتينتى" الإيطالية، فأن جبل إتنا القريب من مدينة كاتانيا الساحلية على الساحل الشرقى لإيطاليا، شهد موسم الذروة هذا العام، وكان ثوارنه الأخير فى 29 أغسطس.

وأبلغ المعهد الوطنى للجيوفيزياء وعلم البراكين فى مرصد إتنا عن اندلاع حمم بركانية متوهجة وسحابة رماد مع "تطور سريع"، ومنذ صباح أمس الثلاثاء، شوهد عمود كبير من الدخان يتصاعد من فوهة البركان.

وتبلغ مساحة إتنا حوالى 1.250 كيلومترًا مربعًا، هى أعلى بركان نشط (3.324 مترًا) فى أوروبا، مع ثوران بركانى متكرر لنحو 500 ألف عام.