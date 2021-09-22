مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا صلوات تلمودية، وتلقوا خلالها شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وكثف المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للأقصى، بحجة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات "الهيكل المزعوم" دعوات للمستوطنين المتطرفين باقتحامه اليوم.

ويتعرض "الأقصى" لعمليات اقتحام متكررة من المستوطنين، وغالبًا ما تتم من باب المغاربة فى الجدار الغربى للمسجد، وكثيرًا ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية فى ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.