الأمم المتحدة: النظام الطبى فى أفغانستان على حافة الانهيار

جدة - نرمين السيد - وقالت المنظمة الأممية، إن النظام الطبى فى أفغانستان على حافة الانهيار، بحسب "العربية". يشار إلى أن منظمة أطباء بلا حدود، كانت قد أكدت فى وقت سابق، أن النظام الصحى الأفغانى يعانى بشكل حاد من التمويل مشيرة إلى أنهم لا يستطيعون تغطية رواتب الموظفين، وتوفير المزيد من المعدات الطبية والأدوية والإمدادات لخدمة جميع السكان فى المجتمع، حيث شهد القطاع الفترة الماضية فى أفغانستان ثغرات واسعة.

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