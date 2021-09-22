الدفاعات السعودية تدمر مسيرتين حوثيتين تجاه خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية، دمرت مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثى تجاه خميس مشيط.



جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية، دمرت مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثى تجاه خميس مشيط. وقالت قوات التحالف، نتابع نشاط الحوثى بإطلاق مسيرات مفخخة ونتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.

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