عاجل.. وفاة رئيس الجزائر السابق عبد القادر بن صالح

جدة - نرمين السيد - وتولى بن صالح وهو من مواليد 24 نوفمبر 1941 رئاسة الدولة بشكل مؤقت من أبريل إلى ديسمبر 2019، كما تقلد عدة مناصب دبلوماسية وسياسية رفيعة منها رئاسة المجلس الشعبى الوطنى ومجلس الأمة.

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