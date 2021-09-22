جدة - نرمين السيد - ويعانى لبنان من شح فى الوقود الضرورى لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفى المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع انخفاض احتياطى الدولار لدى مصرف لبنان المركزى وتأخره فى فتح اعتمادات للاستيراد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الحكومة اللبنانية تعلن رفع الدعم بالكامل عن المحروقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.