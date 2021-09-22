بسهولة طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديدة 1443 – 2021

التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديدة، يعتبر نظام فارس الإلكتروني من أكثر الأنظمة الهامة عبر الانترنت و يتوفر عليها الكثير من الخدمات الهامة التي يتم تقديمها لجميع المواطنين بالمملكة السعودية وتسهل عليه الوقت والجهد، بالإضافة إلى أنها تساعد الكثير من الموظفين للاستعلام عن الرواتب، ومعرفة مواعيد الاجازات لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة من خلال موقعنا ثقفني طريقة وخطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديدة لعام 1443 – 2021.

يمكنكم معرفة طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديدة للاستفادة من الخدمات الموجودة فيه من خلال إتباع الخطوات التالية وهي:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى حساب نظام فارس الإلكتروني عبر الإنترنت والضغط على مستخدم جديد. بعد ذلك تبدأ بـ إضافة رقم الهوية الوطنية ثم تقوم بكتابة الايبان وإضافة رقم الجوال بشكل صحيح والتأكد منه. بعد ذلك يتم كتابة البريد الإلكتروني ثم تضيف رمز التحقق ومن ثم قم بالضغط على كلمة أرسل بعد ذلك سوف تظهر أمامك صفحة جديدة تقوم بإنشاء مستخدم جديد. بعد ذلك تقوم بتفعيل المستخدم ونقوم بكتابه رقم الهوية ورمز التحقق ثم اضغط على كلمة إرسال ثم تقوم باختيار تسجيل الدخول.

يوجد الكثير من المميزات الهامة في نظام فارس الإلكتروني حيث يمكنك الاستفادة من خدمة إضافة البيانات الوظيفية الخاصة للموظفين والمديرين، وتساعدك على الاستفادة من الخدمات المتنوعة لجميع الموظفين الإداريين في جميع المدارس السعودية، وبالتالي يمكنك تسجيل حسابات جديدة لكي تتمكن من الاستفادة من خدمات نظام فارس الإلكتروني.