نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني azhar رابط بوابة الأزهر لنتائج الشهادة الثانوية natiga

ننشر رابط استعلام نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني azhar عبر بوابة الأزهر نتائج طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الإلكترونية، حيث تم الإعلان رسمياً من جانب المركز الإعلامي للأزهر الشريف عن تقديم الدعوة للسادة الصحفيين والإعلاميين من أجل حضور مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 اليوم، حيث من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية من قبل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم بمشيئة الله تعالى، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط استعلام نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال اتباع رابط بوابة نتائج الأزهر الإلكترونية الرسمي المرفق.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني azhar

تم الإعلان رسمياً اليوم الأربعاء بتاريخ 22 سبتمبر 2021م عن اعتماد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة معاهد فلسطين الأزهرية للعام الدراسي الجاري 2021م، فمن يرغب في الاستعلام عن النتيجة الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة نتائج الأزهر الشريف (natiga.azhar.eg)

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

تم الإعلان من قبل المركز الإعلامي للأزهر الشريف عن عقد مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد بتاريخ الخامس من شهر المحرم لعام 1443هـ الموافق لتاريخ الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري من أجل إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م.

حيث سيتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم، ومن ثم إطلاق نتائج الطلاب عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عنها من قبل الطلاب والطالبات بالرقم القومي ورقم الجلوس، وقد أعلن الأزهر الشريف عبر بوابته عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجاري، حيث حصل خمسة طلاب على 100%، وقدم فضيلة الإمام الأكبر التهنئة لهؤلاء الطلاب على الجهد المبذول من جانبهم للتفوق خلال العام الدراسي 2021م.

ولم يتبقى سوى ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بشكل رسمي عبر موقع الأزهر أو بوابة نتائج طلاب الأزهر الإلكترونية الرسمية، وذلك بعد اختتام أعمال التصحيح والتدقيق لإجابات الطلاب والطالبات لكي يحصل كل طالب على حقه، ومن يرغب في الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام والإطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية azhar 2021 فور إطلاقها، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة نتائج طلاب الثانوية الأزهرية (azhar.eg).

أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف عن حصول 5 طلاب على النسبة الكاملة في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تحصل كلٍ منهم على نسبة 100% في امتحانات الثانوي الأزهري للعام الدراسي الجاري، وتقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب بالتهنئة لهؤلاء الطلاب من خلال اتصال هاتفي.

مؤكداً فضيلته على ضرورة الاستمرار في التفوق ومجالسة أهل العلم والعلماء لتقديم النفع لكافة الناس، ويمكنكم الإطلاع على أسماء أوائل الثانوي الأزهري الحاصلين على المركز الأول على القسم العلمي بنسبة 100% من خلال التالي:

أحمد محمد جمال سليمان معهد ميت غمر بمحافظة الدقهلية. أمير محمد فهمي عمارة معهد دكتور طلعت السيد النموذجي بمحافظة القاهرة. محمد تامر المرزوقي حسين معهد طلخا بمحافظة الدقهلية. محمد حسن علي معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي بمحافظة الشرقية. محمود السيد محمود عبد الفتاح معهد أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية.

كما تم الإعلان عن حصول الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود التابعة لمعهد فتيات ألو خوص بمحافظة أسيوط على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة 99.5%، بينما تم الإعلان عن حصول الطالب عصام محمد إبراهيم السيد التابع لمعهد سنيان بمحافظة الغربية على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكفاء بنسبة بلغت 97.14%.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

في الوقت الحالي يترقب طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية بدء المؤتمر الصحفي المقرر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من جانب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ومن يرغب في الإطلاع على النتيجة، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط استعلام نتيجة الثانوية الأزهرية azhar 2021 الرسمي المرفق فور الإعلان عنها.

تحديث: بدأ المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية منذ قليل عبر الحسابات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد أعلن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني عن أن نسبة النجاح للقسم الأدبي قد بلغت 46.5%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي نسبة 61.65%، ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 من خلال اتباع الرابط المرفق بالمقال.

وقد تم التأكيد من جانب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني على إتاحة بوابة الأزهر للنتائج الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي، أما فيما يتعلق بامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام، فقد تقدم للامتحانات هذا العام من كافة الشُعب 10617 ألف طالباً وطالبةً موزعين على 610 لجان على مستوى جمهورية مصر العربية، وقد حضر منهم 90918 طالباً وطالبةً، بينما تخلف عن الحضور 11099 طالباً وطالبةً.

بوابة الأزهر الإلكترونية azher

تم التأكيد من جانب فضيلة وكيل الأزهر على تطوير إدارة الأعمال الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية واعتماد وسائل جديدة تمنع تسريب أو تغيير الامتحانات، وفيما يتعلق بعملية تصحيح أوراق الإجابة للطلاب والطالبات والكنترول، فقد كان هناك متابعة لسير العمل بشكل يومي بمراكز التصحيح بالكنترول.

إلى جانب توفير الإمكانات اللازمة للعاملين بها حتى تخرج نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام على الوجه المطلوب، كما تم التأكيد على كافة العاملين بضرورة مراعاة الدقة في العمل وإعطاء كل طالب حقه كاملاً لأنها أمانة، ومن يرغب في الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني azhar يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.