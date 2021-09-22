الإمارات والسعودية تدينان محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

أعربت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، عن إدانتهما لمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت فجر يوم الثلاثاء، في السودان، وقوبلت باستياء دولي ودعوات إلى دعم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأبدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن إدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم المرحلة الانتقالية في السودان، "بما يحقق آمال وطموحات شعبه الشقيق في التنمية والازدهار".

وبحسب وكالة "وام"، فقد أكدت دولة الإمارات أنها "ترفض أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني في تحقيق الأمن والاستقرار".

وأكدت الوزارة تضامن والتزام دولة الإمارات "بوقوفها إلى جانب السودان من أجل الحفاظ على سيادته والوحدة الوطنية".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت يوم الثلاثاء على مؤسسات الدولة الشرعية في السودان.

وأكدت الخارجية السعودية تضامن الرياض مع الخرطوم "في كل مايدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومةً وشعباً".

وفي المنحى نفسه، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المحاولة الانقلابية التي شهدها السودان، مؤكداً استمرار وقوف الجامعة العربية بقوة وراء استتباب الأمن والسلام في السودان خلال الفترة الانتقالية.

ويوم الثلاثاء، شدد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، على أن تماسك القوات المسلحة أساس لتماسك السودان، مشيرا إلى أن المحاولة الانقلابية الأخيرة، أجهضتها القوات المسلحة.

وقال البرهان في كلمة له: "كلنا شركاء في حماية البلاد. نحن أوصياء على البلد وتحقيق أحلام شبابه".