مكاني تذاكر makani لشراء تذكرة المباراة القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي

نوفر رابط دخول موقع مكاني تذاكر makani لشراء تذكرة أو حجز تذكرة حضور بعض مباريات الدوري السعودي للمحترفين “سابقاً” كأس دوري الأمير محمد بن سلمان “حالياً”، إلى جانب بعض مباريات المنتخب السعودي، حيث يعد موقع مكاني makani هو الموقع المُختص ببيع التذاكر للمباريات الخاصة بالمسابقات السعودية، فمن خلاله يمكنكم حجز أو شراء تذكرة لحضور ومشاهدة مباريات كرة القدم السعودية، ومن خلال ثقفني ننشر رابط موقع makani الرسمي لشراء تذكرة حضور مباراة ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021م – 2022م، كما نوفر المباريات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني اليوم والمدة المتبقية على انتهاء مدة الحجز أو الشراء، ومن يرغب في مشاهدة مباريات اليوم في الدوري السعودي مجاناً، يمكنه ذلك من خلال ضبط تردد قنوات SSC Sports المفتوحة عرب سات ونايل سات.

موقع مكاني تذاكر 2021

يوفر موقع مكاني لشراء تذكرة مباراة خدمة شراء تذكرة أو حجز مقعداً للمباراة التي ترغب في حضورها، ويقوم موقع مكاني باستخدام تقنية إلكترونية عالية بهدف مساعدة الحكومة السعودية، حيث يقوم المواطن السعودي أو المقيم بشراء تذكرة والدفع يكون عن طريق أحد البنوك الإلكترونية مثل (البايزا – البايونير – باي بال – سكريل).

أو يمكنكم سداد قيمة التذكرة عن طريق طرق أخري للدفع لتصلك تذكرتك حتي باب المنزل، وتعد منصة مكاني من أهم المواقع الإلكترونية الرياضية بالمملكة العربية السعودية، فهو يتيح إمكانية التسجيل لمن يرغب في ذلك حتي يستطيع الحصول علي خدمة شراء تذكرة وحضور المباراة التي يرغب في حضورها، ويعمل الموقع على توفير الوقت والجهد علي محبي وعشاق الأندية السعودية.

ويمكنكم حجز تذكرة المباراة القادمة عن طريق موقع makani، فقط قم بالدخول إلي منصة مكاني من خلال اتباع الرابط المرفق، ثم اختيار المباراة التي تود حجز تذكرة لحضورها والضغط علي أيقونة شراء التذاكر، ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور، أو قم بالتسجيل باستخدام بريدك الإلكتروني، ثم الضغط علي زر دخول، ومن يرغب في الحصول على رابط الدخول يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط موقع مكاني لشراء التذاكر الرسمي (makani.com.sa).

طريقة التسجيل في موقع مكاني تذاكر

تتمثل خطوات التسجيل في موقع مكاني الذي يعتبر أحد مشاريع البريد السعودي في الدخول إلي الموقع الإلكتروني من خلال اتباع الرابط الرسمي لمرفق عالية، ولكن يجب تعبئة البيانات والمعلومات بشكل دقيق حتى تتمكن من حجز تذكرة مباراة أو شرائها، وتتمثل كيفية تسجيل مكاني في الخطوات التالية بالترتيب:

تعبئة الاسم بالكامل. إدخال البريد الإلكتروني، ثم تأكيده كتابة كلمة المرور، ويجب أن تتكون من 8 خانات علي الأقل، وتتضمن حرف واحد كبير كابتل علي الأقل ورقم. تأكيد كلمة المرور. إدخال رقم الهاتف الجوال. اختيار الجنس “ذكر – أنثي” تعبئة تاريخ الميلاد. التأشير علي مربع “أتعهد بأن كافة المعلومات صحيحة”. الضغط علي زر “تسجيل”.

خطوات استرجاع قيمة تذكرة

يتم استرجاع قيمة التذكرة المحجوزة أو التي قمت بشرائها من مكاني للتذاكر الإلكترونية عن طريق الدخول إلى منصة مكاني عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ثم تنفيذ الخطوات التالية:

إدخال اسم المستخدم الذي قمت من خلاله بحجز التذكرة.

الضغط علي استرجاع المبلغ علي حسابك البنكي.

سوف تصل رسالة نصية علي رقم الجوال الذي قمت بتسجيله في مكاني تتضمن رمز التفعيل.

قم بكتابة رمز التفعيل في الخانة المخصصة له.

اتبع خطوات إدخال رقم الآيبان للحساب البنكي الذي قمت بالسداد من خلاله أو رقم الآيبان الذي ترغب في استرجاع المبلغ المدفوع عليه.

منصة مكاني تذكرة مباراة

يقوم موقع مكاني makani بعرض التذاكر للمباريات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، ويقوم أيضاً بنقل أخر الأخبار حول المباريات القادمة والتذاكر المتاحة في الوقت الحالي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويستمر موقع مكاني لشراء التذاكر الإلكترونية في بيع التذاكر حتي الانتهاء منها.

وقد تم الإعلان رسمياً عن امتلاك شركة SSC أو شركة الرياضة السعودية حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، كما تمتلك لحق الحصري في نقل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، ومباريات السوبر السعودي، ومباريات دوري أبطال آسيا، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ويمكنكم الحصول على تردد قنوات SSC الرياضية من خلال موقع ثقفني.

تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون

تم الإعلان عبر موقع مكاني المخصص لشراء التذاكر عن إتاحة شراء أو حجز تذكر مباراة الاتحاد والتعاون ضمن مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المقرر إقامتها على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله بمدينة جدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً، ويتبقى على انتهاء مدة الشراء يومان.