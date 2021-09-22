سلم رواتب المعلمين والتسجيل في نظام فارس الجديد 1443

سلم رواتب المعلمين والتسجيل في نظام فارس، طرحت وزارة التربية والتعليم نظام فارس الجديد من أجل العاملين في القطاع التعليمي، حيث يسمح بالتعرف على سلم رواتب المعلمين والعديد من الخدمات الأخرى التي يحتاج إليها العاملين بالقطاع التعليمي بدون الاضطرار إلى الذهاب للمكاتب الخاصة لإنجاز تلك الخدمات، تعرفوا على كيفية التسجيل في نظام فارس. نظام فارس للخدمة الذاتية نظام فارس للخدمة الذاتية للتسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية لجميع العاملين في القطاع التعليمي يتم اتباع التالي: الضغط على رابط نظام فارس من هنا https://sshr.moe.gov.sa/.

ومن ثم الضغط على زر التسجيل لأول مرة وتعبئة الحقول الفارغة بالبيانات المحددة.

وعند الوصول للرمز المرئي يتم كتابته بالصورة الصحيحة والنقر على تقديم.

بمجرد الحصول على رمز التحقق على الهاتف يتم نقله من الهاتف في حفله المخصص.

الانتقال بعد ذلك لصفحة المستخدم الخاصة لكي يتمكن من استخدام الخدمات التي يرغب بها. خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية يقدم نظام فارس خدماته العديدة للمعلمين والإداريين وجميع الذين يعلمون في وزارة التربية والتعليم، ومن تلك الخدمات خدمات نظام فارس للعاملين: طلب البدلات.

الحصول على طلب إجازة أو إلغاء إجازة.

تقديم طلب لتمديد مدة الإجازة أو للتعديل على المدة.

وطلب قطع الإجازة.

البيان الخاص بالانتداب وبيان خارج الدوام.

الإطلاع على الراتب الشهري.

والاستعلام عن الطلبات المعلقة.

بيانات الموظف وسجله التاريخي. وهناك خدمات نظام فارس للمديرين وهي: طلب متابعة الموظف أثناء الإجازة.

بدل موظف.

الإطلاع على طلبات الموظفين ومعلوماتهم.

الاستعلام عن غياب وحضور الموظفين. تعديل البيانات في نظام فارس تعديل البيانات في نظام فارس يسمح النظام للمسجلين به بإمكانية تعديل البيانات عندما يحتاجون إلى ذلك ولهذا يتبع التالي: من موقع نظام فارس الخدمة الذاتية التسجيل بالحساب الشخصي المسجل في الموقع.

بعد التوجه لصفحة الحساب الشخصي اختر صلاحية بياناتي ومن ثم النقر على تبويب البيانات الشخصية ويليه إضافة.

قم بتحديث البيانات التي ترغب بتحديثها أو تعديلها والنقر على زر التطبيق وبعد ذلك النقر على التالي ومراجعة ما تم إدخاله مرة أخيرة وحفظ التعديل. الوسوم

سلم رواتب المعلمين والتسجيل في نظام فارس، طرحت وزارة التربية والتعليم نظام فارس الجديد من أجل العاملين في القطاع التعليمي، حيث يسمح بالتعرف على سلم رواتب المعلمين والعديد من الخدمات الأخرى التي يحتاج إليها العاملين بالقطاع التعليمي بدون الاضطرار إلى الذهاب للمكاتب الخاصة لإنجاز تلك الخدمات، تعرفوا على كيفية التسجيل في نظام فارس. نظام فارس للخدمة الذاتية نظام فارس للخدمة الذاتية للتسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية لجميع العاملين في القطاع التعليمي يتم اتباع التالي: الضغط على رابط نظام فارس من هنا https://sshr.moe.gov.sa/.

ومن ثم الضغط على زر التسجيل لأول مرة وتعبئة الحقول الفارغة بالبيانات المحددة.

وعند الوصول للرمز المرئي يتم كتابته بالصورة الصحيحة والنقر على تقديم.

بمجرد الحصول على رمز التحقق على الهاتف يتم نقله من الهاتف في حفله المخصص.

الانتقال بعد ذلك لصفحة المستخدم الخاصة لكي يتمكن من استخدام الخدمات التي يرغب بها. خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية يقدم نظام فارس خدماته العديدة للمعلمين والإداريين وجميع الذين يعلمون في وزارة التربية والتعليم، ومن تلك الخدمات خدمات نظام فارس للعاملين: طلب البدلات.

الحصول على طلب إجازة أو إلغاء إجازة.

تقديم طلب لتمديد مدة الإجازة أو للتعديل على المدة.

وطلب قطع الإجازة.

البيان الخاص بالانتداب وبيان خارج الدوام.

الإطلاع على الراتب الشهري.

والاستعلام عن الطلبات المعلقة.

بيانات الموظف وسجله التاريخي. وهناك خدمات نظام فارس للمديرين وهي: طلب متابعة الموظف أثناء الإجازة.

بدل موظف.

الإطلاع على طلبات الموظفين ومعلوماتهم.

الاستعلام عن غياب وحضور الموظفين. تعديل البيانات في نظام فارس تعديل البيانات في نظام فارس يسمح النظام للمسجلين به بإمكانية تعديل البيانات عندما يحتاجون إلى ذلك ولهذا يتبع التالي: من موقع نظام فارس الخدمة الذاتية التسجيل بالحساب الشخصي المسجل في الموقع.

بعد التوجه لصفحة الحساب الشخصي اختر صلاحية بياناتي ومن ثم النقر على تبويب البيانات الشخصية ويليه إضافة.

قم بتحديث البيانات التي ترغب بتحديثها أو تعديلها والنقر على زر التطبيق وبعد ذلك النقر على التالي ومراجعة ما تم إدخاله مرة أخيرة وحفظ التعديل.

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