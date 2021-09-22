أخبار اليمن : توقعات بهطول امطار رعدية على المحافظات الجبلية

توقعات بهطول امطار رعدية على المحافظات الجبليةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة، على المناطق الجبلية والساحلية والهضاب الداخلية وأجزاء من الصحارى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من المناطق الجبلية من محافظات صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً .

وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، البيضاء، أبين، شبوة ،حضرموت والمهرة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة، خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من السواحل الغربية، الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وكذلك على أجزاء من صحارى المهرة وحضرموت.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : السدة : 38.2 ملم، إب : 23.5 ملم، ريمة : 16.5 ، المعافر : 11.7 ، حجة : 5 ، عتق : 2.2 ، تعز : 2.2، صرفيت 1.8، المحويت 0.7 ملم.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد هطلت أمطار متفرقة كانت بعضها غزيرة على أجزاء من المناطق الجبلية و الهضاب الداخلية والسواحل الشرقية، الجنوبية والغربية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

