البرهان: نؤيد إقامة دولة ديمقراطية.. والجيش نجح فى تجنب إراقة الدماء

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس السيادة فى السودان عبدالفتاح البرهان، أن الجميع شركاء فى حماية البلاد، لافتا إلى ضرورة أن يواكب السودان التطور فى المجال العسكرى، مشددا على أن تماسك القوات المسلحة أساس لتماسك السودان.





وقال البرهان فى كلمة له: "كلنا شركاء فى حماية البلاد. نحن أوصياء على البلد وتحقيق أحلام شبابه"، مضيفا: "لن تتمكن أى جهة من إبعاد القوات المسلحة عن المشهد"، مشيرا إلى أن المحاولة الانقلابية الأخيرة، أجهضتها القوات المسلحة.

وأشار رئيس مجلس السيادة إلى أن الجيش "سيبذل كل الجهود للحفاظ على وحدة السودان"، لافتا إلى أن "التغيير فى السودان تحميه القوات المسلحة"، مشددا على أن القوات المسلحة تعاملت مع المحاولة الانقلابية بحكمة ونجحت فى تجنب إراقة الدماء.

ونفى البرهان صحة دعم الجيش للتحرك فى شرق السودان، لافتا إلى أن شعارات الثورة ضاعت بين الصراع على المناصب.

وتابع قائلا: "نؤيد إقامة دولة ديمقراطية مدنية عن طريق الانتخابات وسنساعد فى تأسيسها. مؤكدا أن الجيش لن يسمح لأحد بالاستئثار والاستحواذ بالحكم بالمرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أنه ليس هناك جهة واحدة تستطيع قيادة البلاد بمفردها.

وأكد أن ما حدث أمس من محاولة انقلاب كاد ليكون كارثة لولا حكمة العسكريين فى التعامل مع الوضع، مشيرًا "قضيتنا هى الوطن وليست المناصب وندعو القوى السياسية للقيام بالمثل".