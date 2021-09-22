محاولة اغتيال المستشار الأول للرئيس الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر أوكرانية، إن مجهولين نفذوا محاولة اغتيال مستشار الرئيس الأوكرانى، سيرجى شيفير، مما أسفر عن إصابة سائقه بجروح خطيرة. ونقلت وكالة "سترانا يو أى" الأوكرانية عن المصادر قولها، "صوب مجهولون النار نحو شيفير، تلقى السائق ثلاث رصاصات، وهو الآن فى العناية المركزة بحالة خطيرة". وأضافت المصادر أن "شيفير حى ولم يصاب".

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