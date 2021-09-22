بث مباشر.. تأثير الحرب الباردة بين الصين وأمريكا على الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - واندلعت، قبل أيام، بوادر حرب باردة بين الصين وأمريكا على خلفية التجاذبات القوية بين الجانبين، وهى التى حذرت منها الأمم المتحدة.

كان رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، أعلن عن شراكة أمنية ثلاثية بين بلاده والولايات المتحدة وبريطانيا تحمل اسم "أوكوس".

ويستهدف التحالف، تعزيز أمن منطقة المحيطين الهادئ والهندى، ومواجهة نفوذ الصين، وبموجب الاتفاقية ستمنح الولايات المتحدة وبريطانيا لأول مرة تكنولوجيا ضرورية لأستراليا لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.. فى حين انتقدت الصين الاتفاقية الأمنية، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة" و"ضيقة الأفق".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، نبه إلى خطورة الخلافات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين للعالم، ودعا لمنع نشوب حرب باردة جديدة، معتبرًا أنها ستكون أخطر من سابقتها.