جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "روسيا اليوم" الفضائية أن الطائرة تابعة لمؤسسة "الاختبارات والنظم الجوية" الروسية، وقد اختفت من الرادارات فى منطقة جبلية تقع فيها محمية طبيعية على بعد نحو 38 كلم من مدينة خاباروفسك، وأوضحت أن اختفاء الطائرة حدث أثناء تنفيذها طلعة تقنية بهدف اختبار أجهزة اتصال جوية، وذلك وسط ظروف جوية لطيفة.
ولفت مصدر مطلع لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية إلى أن تحليق الطائرة جرى عند ارتفاع 600 متر، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى المنطقة التى اختفت فيها الطائرة للبحث عنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص فى إقليم خاباروفسك شرق روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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