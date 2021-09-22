المحكمة التركية بجنيف تتهم حكومة أردوغان بانتهاك حقوق الإنسان

تتواصل في جنيف ما يعرف بـ “محكمة تركيا”، لمحاكمة حكومة أردوغان على انتهاكات حقوق الإنسان.

موقع أحوال التركي نشر تقريرا عن الموضوع تحت عنوان: “المحكمة التركية” في جنيف: محاكمة أردوغان على انتهاكات حقوق الإنسان لمدة 4 أيام.

الموقع نشر بعض التفاصيل عن المحاكمة، حيث يتم الاستماع إلى 15 شاهدا في التهم الموجهة للحكومة التركية بممارسة التعذيب واختطاف المعارضين من الخارج، وقمع حرية الصحافة والتعبير، وجرائم ضد الإنسانية.. على أن يصدر الحكم في 24 سبتمبر الجاري.

وبحسب الموقع، فالجلسات تُعقد في فندق بجنيف، وقد مارست حكومة أردوغان ضغطا “شديدا وتهديدا على إدارة الفندق عبر السفارة التركية في برن، لإغلاق المكان، وفي المقابل، تقدمت إدارة الفندق بطلب إلى السلطات الأمنية السويسرية ورفضت هذه الطلبات رفضًا قاطعًا.

وبحسب مؤسسي المحكمة، فعلى الرغم من أنها ليست هيئة ملزمة من الناحية القانونية، فإن الأحكام التي ستصدرها ستتمتع بسلطة أخلاقية عالية، كما يتوقع أن تتقدم المحكمة بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا تمت إدانة حكومة أردوغان.

وتتكون “محكمة تركيا” من ستة قضاة معترف بهم دوليا، يعرفون المحكمة بأنها محكمة شعب