ألمانيا ترشح ”تيدروس” لولاية ثانية على رأس منظمة الصحة العالمية

رشحت ألمانيا، الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لولاية ثانية مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية، كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء.

ومع ضمان تسمية ألمانيا، يبدو وزير الصحة الإثيوبي السابق البالغ من العمر 56 عاما الشخص الوحيد الذي يخوض السباق قبل يوم من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات، غدا الخميس.