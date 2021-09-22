تحديث بيانات الهوية بنك الراجحي عن طريق الأنترنت والهاتف والفروع

تحديث بيانات الهوية بنك الراجحي عن طريق الأنترنت ويكون عند اقتراب انتهاء صلاحية الهوية الوطنية يقوم البنك بإرسال تنبيه أن الهوية الوطنية الخاصة انتهت ويجب التجديد حتى لأيتم أيقاف الحساب البنكي، ويقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المصرفية الهامة للعملاء من خدمات السداد المتنوعة وخدمات التجارة عبر الأنترنت والخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية وغيرها الكثير، كما أن مصرف الراجحي يعد من اهم واكبر مصارف المملكة حيث تنتشر فروعه في أنحاء المملكة داخلها وخارجها حيث يتوافق مع أحاكم الشريعة الإسلامية وقد تأسس أول فرع في مدينة الرياض واصبح بوجود فروع للسيدات للسحب والإيداع بكل سهولة، كما أن يقدم البنك الكثير من الخطوات الهامة لعملاءه كخطوات معرفة رقم الأبيان الراجحي برقم الهوية وتطبيق الجوال وأون لاين التي سهلت الكثير على المشتركين في البنك غير ايضا يمكن معرفة شروط قبول طلب إعفاء من الراجحي والفئات المستثناة.

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي. الضغط على خدمة المباشر والتي توجد أقصى الصفحة على اليسار. تسجيل دخول اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. يتم الضغط على دخول. يتم إرسال كود تحقق على رقم الهاتف الخاص بالعميل ومن ثم يقوم بإدخاله في مربع التحقق. ثم الضغط على زر قائمة الخصائص. يضغط على اختيار معلومات العميل واختيار تحديث تاريخ الانتهاء. كتابة كافة البيانات ثم الضغط على موافق. يتم إرسال رسالة على الهاتف تؤكد تحديث البيانات الخاصة بالعميل.

يتم الاتصال على رقم الهاتف الخاص ببنك الراجحي وهو 920003344 . ثم يتم كتابة على لوحة المفاتيح رقم 1 ثم رقم 0 . ثم قم بالضغط على الرقم 5 في لوحة المفاتيح. ثم اتباع التعليمات في الرد الآلي ثم قم بالضغط على رقم 1. يتم بإدخال البيانات الشخصية التي ترغب في تحديثها بشكل صحيح. قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك و الذي هو مسجل علي رقم حسابك في بنك الراجحي. يتم إرسال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف المحمول الذي قمت بتسجيله للتأكد من ملكيتك للحساب. يقوم الموظفين المختصين بتحديث البيانات الشخصية التي قمت بتغييرها في خلال 24 ساعة على الأقصى من تاريخ اتصالات.

التوجه إلى أقرب فرع لبنك الراجحي متواجد في منطقتك من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك أو الإقامة و النسخة الأصلية من بطاقة الهوية. التوجه إلى الموظف المختص لتحديث الهوية مباشرة. سوف يقوم الموظف بتحديث جميع بياناتك الشخصية الخاصة خلال وقت قصير.

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التوجه الى أى ماكينة صراف تابعة الى بنك الراجحى. ويتم ادخال البطاقة في الماكينة وإدخال أربعة أرقام بشكل غير منظم. ثم الضغط على زر الاستعلام عن الرصيد. حيث يقوم المصرف بإرسال رسالة نصية الى الهاتف المعتمد حيث تشمل الرسالة كلمة المرور. يتم ادخال كلمة المرور في الماكينة والضغط على تأكيد.

طريقة شحن موبايلي من الراجحي

يمكن لعملاء مصرف الراجحي، إعادة شحن شريحة موبايلي بالرصيد بعد انتهائه باتباع الخطوات الأتية:

قم بتحميل تطبيق الراجحي على الهاتف. قم بتثبيت التطبيق وفتحه. قم بالنقر على الراجحي للأفراد. الضغط على المدفوعات والتسويق الإلكتروني. قم بالنقر على بطاقة شحن الجوال يتم بتحديد اسم الشركة التابع لها بطاقة الشحن ثم إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية وقيمة المبلغ الذي تريد شحنه الضغط على استمرار. وصول رسالة على الهاتف تؤكد إتمام عملية الشحن.

والجدير بالذكر أن البنك الراجحي يقدم العديد من الخدمات التي سهلت على عملاء البنك إنهاء الإجراءات بكل سهولة ويسر دون أضاعه الوقت وبذل الجهد حيث اصبح اغلب التعاملات الكترونيا وهذا ما تسعى البة المملكة للإنهاء التعامل الورقي لذلك يوجد العديد من الخدمات والتمويلات واستخراج بطاقة الراجحي وتجديد بطاقة الصراف الراجحي المفقودة أو انتهاء تاريخ البطاقة وغيرها الكثير المتاح للعملاء من البنك، كما أن تم استحدث بنك الراجحي خدمه أجراء المعاملات المالية عبر الأنترنت لكبار السن وأصحاب القدرات الخاصة التي يمكن للعملاء من كبار السن أجراء عمليات السحب والإيداع عبر الأنترنت من خلال فتح حساب شخصي إلكتروني عبر الموقع والتي يتمكن العملاء من خلال هذه الخدمة من الاستعلام عن كافة الخدمات البنكية بشكل إلكتروني وأيضا تقديم تمويل شخصي للمقيم والمتقاعد من الراجحي وشروطه خلال 30 دقيقة.