الرئيس اللبنانى: توقيع إسرائيل عقود تنقيب الغاز يتناقض مع مسار التفاوض

جدة - نرمين السيد - جدد الرئيس اللبنانى ميشال عون، التأكيد على التزام بلاده بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه فى مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.





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