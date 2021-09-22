اليوم الوطني السعودي ال 91 ومظاهر الاحتفال به

اليوم الوطني السعودي تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني يوم 23 سبتمبر من كل عام والذي يوافق هذا العام يوم 16 من شهر صفر للعام الهجري 1443، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة، ويعود هذا التاريخ إلى قرار الملك المؤسس للملكة العربية السعودية وهو الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى بتغير أسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد إلى الاسم الحالي وهو المملكة العربية السعودية واليوم الوطني لهذا العام يحمل الرقم 91.

تقرر يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية لجميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية على ارض المملكة العربية السعودية احتفالا بهذا العيد التاريخي.

كما أطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية شعار “هي لنا دار” ليكون شعارا موحدا لليوم الوطني لهذا العام.

بالإضافة إلى ذلك ستتزين سماء الرياض بالعروض الجوية بالمقاتلات الحربية والطيران المدني حاملا العلم السعودي الساعة الرابعة عصر يوم 23 سبتمبر.

كما ستنظم الاحتفال بالألعاب النارية في سماء 13 مدينة داخل المملكة من الساعة التاسعة ليلا.

وفي الوقت نفسة سيتم أطلاق العديد من مبادرات التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء في عدة أماكن داخل المملكة.

أيضأ ستقام الحفلات الموسيقية والغنائية وسترتفع صوت الأغاني الوطنية احتفالا وتكريما وتخليدا لذكرى توحيد المملكة.

أيضا تقرر تزيين الأماكن التراثية والتاريخية بالأعلام ذات اللون الأخضر والإضاءات الخضراء.

كما تقرر إقامة العديد من عروض الفن التشكيلي المعبر عن هذه المناسبة العظيمة.

أيضا ستشهد المنطقة الشرقية من المملكة حفل استعراضي بالسيارات القديمة والتاريخية.

أما عن المنطقة الغربية فتقرر إقامة العديد من مظاهر الاحتفال ومسابقات الأطفال على مدار يومين.

في النهاية ولمزيد من المعلومات حول مظاهر الاحتفال المخطط لها قم بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامه للترفيه.

اليوم الوطني السعودي ومظاهر الاحتفال واستعدادات المملكة السعودية حكومة وشعبا لهذا اليوم العظيم:

لم يقتصر الاحتفال باليوم الوطني السعودي على السعوديين فقط:

دولة الإمارات حرصت على الاحتفال باليوم الوطني وقررت من خلال كرة القدم أن تغير اسم الجولة الخامسة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين إلى جولة “اليوم الوطني السعودي “،وقامت رابطة المحترفين الإماراتية بنشر فيديو على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلقت عليه:”من دار زايد لأهلنا في المملكة العربية السعودية سلام”، من الجدير بالذكر أن الجولة الخامسة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين ستبدأ يوم 23 سبتمبر، كما أكدت الرابطة على عزمها بتزيين الملاعب الإماراتية بالأعلام السعودية.