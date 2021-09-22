ماهو نظام مكتب العمل الجديد والشروط والمستندات للأجانب في المملكة

ماهو نظام مكتب العمل الجديد والشروط والمستندات للأجانب تعديلات نظام العمل من قبل العمل والتنمية الاجتماعية، التابعة لوزارة الموارد والتنمية البشرية، وجاءت التعديلات في ظل التطوير المستمر للوائح، وهذه اللوائح لها أهمية كبيرة في دعم القطاعات المختلفة بالمملكة، ثم من ذلك يأتي الاهتمام علي تعديلات الأنظمة، لتحقيق رؤية المملكة 2030، فأعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة، عن قيامها ببعض التعديلات علي نظام العمل، من اجل دعم التوجيه لتطوير الأنظمة، بما يسهم في دعم القطاعات الإنتاجية والخدماتية، بما يوفر بيئة تشريعية ملائمة لتخصيص القاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص، ثم رفع مساهمة المرأة في سوق العمل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من اجل تحقيق الأهداف من خلق مزيد للعمل من المواطنين، وذلك يخفف من معدلات البطالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قرارات جديدة في نظام العمل للوافدين وتعديلات كبري وسارة لصالحهم بالمملكة

ماهو نظام مكتب العمل الجديد والشروط والمستندات للأجانب

تقوم وزارة العمل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعملية استطلاعية، من المختصين علي مدي شهر، وأصحاب الرأي حول التعديلات، وهي مكونة من 29 مادة قانونية، وتم اقتراح مادة جديدة لأول مرة، فأضيف نصوصا جديدة وهي:

تجريم السمسرة في توظيف المواطنين، بفرض غرامة 200 ألف ريال، ولا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي. ثم كل من يخالف المادة 30 من نظام العمل، لا يعفي من العقوبات التبعية. في حالة الاستقالة، فيكون طلب الاستقالة مقدم كتابيا، ممكن صاحب العمل تأجيل القبول لمدة شهرين، ويتم التأجيل في خلال شهرا من تقديم الاستقالة. ممكن لصاحب العمل منح ساعات أضافية بإجازة تعويضية، مدفوعة الأجر بدل من صرف بدلات، بشرط موافقة العامل. جميع ساعات العمل التي تؤدي لأيام العطل والأعياد ساعات أضافية. ثم ستكون هناك عملية تفتيش دورية من قبل الوزارة، علي تطبيق التعديلات، وتوقيع العقوبات ورفعها لوزارة الداخلية. رفع اجر المرأة العاملة، في اجازة الوضع اجر كامل لمدة 14 أسبوع. يتحمل صاحب العمل استقدام العامل، ورسوم الإقامة، ورخصة العمل وتجديدها، وأي تأخير ستوقع غرامات, أما تأشيرات الخروج والعودة تكون علي العامل، حسب تعديلات الوزارة. نموذج موحد لكل نوع من أنواع عقود العمل، دون تفضيل من صاحب العمل، للحصول علي التكافؤ بين العاملين في المعاملات.

منع حجز اجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي. ثم معاملة العامل باحترام، ويمتنع صاحب العمل مس كرامتهم ودينهم. إعطاء العامل فرصة لممارسة حقوقهم، دون تخفيض في الأجور، بشكل لا يخل نظام العمل. شددت الوزارة على صاحب العمل، توفير المسكن المناسب لعماله، ويوفر وسيلة مواصلات مناسبة لمقر السكن أو مقر العمل. ثم اجاز التعديل إنهاء التعاقد بينهم، إذا كان العقد غير محدد المدة، والأجر يتم دفعه بشكل شهري. العامل الذي تنتهي خدماته لسبب غير مشروع تعويضه بمقدار شهر عن كل عام، من العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. عدد ساعات العمل 8 ساعات باليوم، ويومان اجازة بالأسبوع. أما خلال شهر رمضان تخفيض ساعات العمل إلي 6 ساعات يوميا. لا يعمل العامل خمس ساعات دون راحة، للصلاة أو الطعام، ولا تقل عن نصف ساعة. لا تدخل فترات الراحة والطعام المخصصة، في ساعات العمل الرسمية. وفترات الراحة لا تكون تحت سيطرة صاحب لعمل، ولا يلزمه بالبقاء في مكان العمل.

قانون رخصة مزاولة العمل. تحديد ساعات العمل، وساعات الراحة، والإجازات. متعلقة برخصة الإقامة. ثم تكاليف الاستقدام. طريقة إنهاء العقد. تسوية الخلافات العمالية. ثم مكاتب الاستقدام الأهلية، مكاتب العمل.

تعديلات نظام العمل الجديد لصاحب العملالمستهدفات من قانون العمل الجديد

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