الشرطة الأوكرانية: دوافع سياسية وراء محاولة اغتيال مستشار الرئيس

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأوكرانية، قد أعلنت نجاة سيرجى شيفير، المساعد الأول لرئيس الدولة من محاولة اغتيال تعرض لها اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر أوكرانية، إن مجهولين نفذوا محاولة اغتيال مستشار الرئيس الأوكرانى، سيرجى شيفير، مما أسفر عن إصابة سائقه بجروح خطيرة.

ونقلت وكالة "سترانا يو أى" الأوكرانية عن المصادر قولها، "صوب مجهولون النار نحو شيفير، تلقى السائق ثلاث رصاصات، وهو الآن فى العناية المركزة بحالة خطيرة".

وأضافت المصادر أن "شيفير حى ولم يصاب".